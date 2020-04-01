Дети потеряли отцов: опубликованы фото всех бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в марте

В марте 2020 года на Донбассе погибли 13 защитников Украины, отцов потеряли семеро детей.

Об этом, добавив фотографии погибших бойцов ВСУ сообщил в Facebook фонд "Повернись живим".

«Семеро детей больше никогда не увидят своих родителей — в марте 2020 году они погибли на войне. Самому младшему из них было 23 года, старший недавно отметил свое 41-летие», — сказано в публикации.

1 марта на Луганщине погиб 41-летний Сергей Русских — сержант 46-й ОДШБр. Грузовик, в котором находился боец, попал под обстрел — боевики применили ПТРК. Сергей Русских родился в Мариуполе, воевал с 2018 года. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.

Также 1 марта погиб 34-летний Игорь Гавриляк — боец 72-й бригады имени Черных запорожцев, уроженец Львовской области.

3 марта во время обстрела боевиков в Донецкой области погиб 25-летний Владимир Черненко — старший сержант 58-й ОМПБр. Он подписал контракт в 2017 году. Боец — родом из Черниговской области. У него остались двое братьев и три сестры.

5 марта в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в Донецкой области погиб 26-летний Дмитрий Осичкин — старший солдат 57-й ОМПБр. Он родился в Херсоне, дома у погибшего остались родители.

6 марта в результате подрыва БМП в районе Крымского Луганской области погиб 40-летний Дмитрий Фирсов — командир мотострелкового взвода, лейтенант 93-й ОМБр. До войны он с семьей жил в Донецке, а когда начались боевые действия на Востоке, сразу пошел на передовую. Сначала воевал в батальоне «Донбасс», а через несколько месяцев перешел в 93-ю бригаду. Был в «горячих точках», в частности, воевал в окрестностях Донецкого аэропорта, в Невельском, Крымском, за годы службы получил контузию и ранения. У Дмитрия Фирсова остались жена и сын.

8 марта во время обстрела боевиками из ПТРК в районе Опытного Донецкой области погиб 29-летний Евгений Черных — военнослужащий 57-й ОМПБр. Незадолго до гибели, в январе этого года, боец подписал свой второй контракт с ВСУ. Ранее он принимал участие в АТО. Евгений Черных родился в Херсоне, дома у него остались родители.

10 марта в Харьковском госпитале умер 23-летний Богдан Петренко — солдат 72-й ОМБр. Он был тяжело ранен в голову во время минометного обстрела 4 марта возле поселка Орехово Луганской области. Врачи боролись за его жизнь, но из комы он так и не вышел. Богдан Петренко — родом из Киевской области. Дома у него остались родители и трехлетний сын.

10 марта в Донецкой области от пули вражеского снайпера погиб 26-летний Илья Пережогин — сержант 131-го разведывательного батальона. В этом батальоне он служил год, а до этого воевал в рядах 28-й ОМБр. Илья Пережогин родом из Одесской области. У него остались две сестры.

10 марта в районе Песок погиб 33-летний Виктор Солтис — младший сержант 131-го разведбата. Он находился в грузовике, который боевики обстреляли из ПТРК. Виктор Солтис родился на Кировоградщине. Дома его ждали мать, сестра, жена и две дочери.

Тогда же, 10 марта, погиб и 34-летний Андрей Ведешин — младший сержант 131-го разведбата. Он получил тяжелые ранения и умер во время эвакуации. Он воевал с 2017 года. У уроженца Винницкой области дома остались мать, брат и семилетняя дочь.

19 марта от пули снайпера погиб 35-летний Алексей Золин — сержант 30-й ОМБр. В бригаду он пришел в 2018 году, имея опыт участия в боевых действиях — воевал в составе 95-й бригады. В Житомире у бойца остались родители, сестра и трехлетняя дочь.

30 марта пуля снайпера сразила 36-летнего Владимира Мовчанюка — младшего сержанта 57-й ОМПБр. Он родился в Винницкой области, а по контракту служил с 2015 года.

А 31 марта на Донбассе погиб командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029 Александр Маланчук (1997 года рождения).

Как сообщал "Апостроф", за минувшие сутки, 31 марта, украинские военные понесли тяжелые потери на Донбассе - под обстрелами погиб боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще двое получили ранения, а один - боевые травмы в результате подрыва на мине.