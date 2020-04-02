Боевики устроили новые провокации на Донбассе, в ВСУ много раненых: заявление штаба

В среду, 1 апреля, боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

Противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе погиб вследствие провокационного обстрела боевиков командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й роты воинской части А3029 Вооруженных сил из состава Объединенных сил Александр Маланчук.