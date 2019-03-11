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Гороскоп на неделю: неудачи у Овнов и падения у Рыб

понедельник, 11 марта 2019, 08:30
Фото: pixabay.com

Неделя будет непростой, но продуктивной для многих знаков. Что вас ждет в период с 11 по 17 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит уделить внимание близким, кто окажется в немилости у Фортуны, а кому стоит повременить с тратами.

Овен

Вас ждет непростая неделя, наполненная трудностями и неудачами. Но не стоит расстраиваться, ваше упорство и оптимизм помогут быстро со всем справиться. Займитесь теми делами, которые удаются вам лучше всего, тогда риски будут минимальными.

Телец

Вероятны проблемы на работе, вы можете взяться за задачи, которые окажутся вам не по плечу. Постарайтесь тщательно продумывать все шаги и не слишком перегружать себя физически и морально.

Близнецы

Вам будет непросто расслабиться и насладиться первыми весенними теплыми днями. Но настроиться на позитивную волну все же стоит, так как эмоциональное равновесие сейчас особенно важно. Уделите время близким и друзьям.

Рак

Вам удастся воплотить в реальность сразу несколько идей, это сильно поднимет вашу самооценку. Используйте эмоциональные скачки, чтобы еще сильнее погрузиться в дела, которые вам нравятся. Успех сейчас на вашей стороне.

Лев

На этой неделе вас может охватить апатия. Если вдруг вам не захочется ничего делать, не насилуйте себя, дайте себе отдохнуть. Скачки настроения бывают у всех, не нужно из-за них огорчаться. Вы ведь тоже живой человек и можете иногда просто устать.

Дева

Неделя будет достаточно спокойной, все будет идти своим чередом. Просто плывите по течению, пусть оно несет вас и радует. Займитесь домашними заботами и побольше общайтесь с семьей.

Весы

Вы можете ощущать себя словно не в своей тарелке, причем во всех аспектах. Разложите по полочкам, что именно вызывает у вас дискомфорт, так будет гораздо проще с ним справиться.

Скорпион

Нестандартный взгляд на вещи поможет вам преодолеть появляющиеся трудности. Вершины будут даваться непросто, но зато принесут полезный опыт, на этой неделе вы можете многому научиться.

Стрелец

Звезды обещают вам всплеск романтических чувств. Окунитесь в эмоции с головой и позвольте им подарить вам новое вдохновение. Это поможет вам стать сильнее, красивее и мудрее.

Козерог

Вам захочется успеть сразу все, поэтому вы можете загрузить себя большим количеством задач. Чтобы не слишком уставать, отвлекайтесь периодически на какие-то приятные занятия, пусть неделя приносит вам удовольствие, а не перенапряжение.

Водолей

Не бойтесь отказываться от занятий, которые вам не по душе. Вам могут навязывать дела, которыми вам совсем не хочется заниматься. Если нет необходимости их выполнить, просто отстаивайте свою позицию и не становитесь частью чужих планов.

Рыбы

Рыб ждут падения и огорчения, но стоит воспринимать их философски. Происходящее научит вас поступать правильно и быть мудрее в дальнейшем. Также после черной полосы придет белая, постарайтесь сконцентрироваться на ней.

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