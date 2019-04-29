Романтические воспоминания и резкий прилив энергии: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

Неделя будет плодотворной и наполненной неожиданными поворотами судьбы. Хотите знать, что вас ждет в период с 29 апреля по 5 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как сохранить тонус организма, не сбиться с изначального пути и добиться успехов в делах.

Работа

В первой половине недели стоит проявить сдержанность. Если вы считаете, что на вас сыпется больше работы, чем вам того хочется, просто занимайтесь тем, что запланировали изначально. Не нужно хвататься за все дела сразу. Также не позволяйте никому вами манипулировать. Это хорошее время для того, чтобы завершить задачи, которыми раньше не получалось заняться. Но не нагружайте себя сверх меры. Сейчас стоит браться ровно за то количество заданий, которое вам комфортно.

Отношения

В романтическом плане неделя будет достаточно гладкой. Особых сюрпризов не намечается, любовные вибрации стабильны и не обещают явных скачков. Но не исключены неожиданные воспоминания, от которых не получится сразу избавиться. Проанализируйте свои мысли и чувства, не отмахивайтесь от них. Велика вероятность, что обдумывание прошлых ошибок и уроков поможет разобраться, как поступать дальше.

Здоровье

Многие знаки могут почувствовать внезапный прилив бодрости. Это связано не только с приходом настоящей весны, но и с общим астрологическим фоном. Свое самочувствие также можно дополнительно укрепить, отказавшись от вредных привычек и занимаясь активными делами. Не стоит злоупотреблять кофеином и сладостями, лучше есть побольше фруктов и овощей, не забывать о водном балансе и отдыхе.

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