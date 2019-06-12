Гороскоп на 12 июня: Тельцы не смогут найти себе места, а Львов ждут препятствия

День будет наполнен постоянным эмоциональным напряжением. Хотите знать, что вас ждет 12 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит отправиться в поездку, кого будет преследовать дискомфорт, а кому придется много работать.

Овен

Вам стоит посвятить это время дороге. Все, что касается поездок, дальних или не очень, обречено на успех. Прогуляйтесь, съездите за город, или даже отправьтесь в спонтанное путешествие - это подарит вам бесценный заряд позитивных эмоций.

Телец

Для Тельцов это время будет непростым. Вы постоянно не будете находить себе места, все будет казаться странным, непривычным. Даже в самой комфортной обстановке вы найдете, к чему придраться. Не позволяйте себе срываться.

Близнецы

У Близнецов не будет времени на душевные переживания - сейчас всем будет что-то от вас нужно. Как только закончится одно дело, будет сразу же начинаться другое, и так продлится еще какое-то время. Старайтесь себя не перегружать.

Рак

Вы будете допускать больше промахов, чем обычно. Сейчас вам особенно легко усложнить себе жизнь. Будьте внимательны к деталям, постарайтесь трезво оценивать свои возможности. Не берите на себя больше, чем можете себе позволить.

Лев

В этот день Львы могут встретить препятствия там, где их не ожидали. Казалось бы решенные проблемы и вопросы в этот день могут преподнести сюрпризы и вам придется приложить новые усилия для их решения.

Дева

Для вас успехи этого дня напрямую зависят от сотрудничества с окружающими. Не стоит тянуть все самим, лучше довериться команде. Вместе вы добьетесь большего за меньшее время. Не замыкайтесь на себе, а попробуйте проявить максимально свою общительность - это принесет прекрасные результаты.

Весы

Вам стоит объективно оценить свои возможности, посмотреть на них словно со стороны. Это поможет вам избежать лишней работы и напрасных усилий. Направьте свою энергию в какое-то продуктивное русло. И не бойтесь попросить помощи.

Скорпион

Не стоит слишком остро реагировать на замечания в свой адрес. Начальство может смотреть на вас особенно критично, то же самое касается и ваших приятелей. Задумайтесь, с чем может быть связано такое поведение. Может вы и правда что-то делаете не так.

Стрелец

Вас ждут успехи, которые вас не слишком обрадуют. Все дело в том, что вы ждете от себя большего, чем сейчас получаете. Самокритика - прекрасный двигатель прогресса, но не стоит ей злоупотреблять. Похвалите себя, вы это заслужили.

Козерог

Представителей этого знака ждет спокойный с тихий период. Вы наконец сможете просто выдохнуть и расслабиться. Постарайтесь не планировать на это время никаких важных дел. Сейчас лучше заняться чем-то приятным и просто отдохнуть.

Водолей

Возможны удачные покупки. Также существует вероятность, что вам подарят что-то, о чем вы давно мечтали. Если же приятных сюрпризов не будет, порадуйте себя сами - купите новую кофточку, сводите себя в кафе или просто выпейте бокал вина за вкусным домашним ужином.

Рыбы

Эмоциональные качели раскачиваются как никогда сильно. Поэтому не беритесь ни за что, в чем не уверены. Если можете посвятить время себе, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Ваша внутренняя гармония сейчас на первом месте.

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