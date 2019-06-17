Время романтической ностальгии и шаткого самочувствия: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

На этой неделе стоит перейти на здоровый образ жизни и наладить эмоциональное состояние. Хотите знать, что вас ждет в период с 17 по 23 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как не поддаться слабостям и сохранить хорошее самочувствие.

Работа

В рабочей сфере важно сохранять холодный рассудок. Не провоцируйте сотрудников на скандалы, и сами не реагируйте на попытки вывести вас из себя. Не стоит резко отвечать на какие-то чужие неудачи, лучше объясните человеку свою точку зрения спокойно. Если же вас не слышат, отойдите в сторону. Сейчас не лучшее время для того, чтобы доказывать что-либо кому-то, кто наотрез отказывается слушать.

Отношения

В романтическом плане неделя будет достаточно гладкой. Особых сюрпризов не намечается, любовные волны весьма стабильны и не обещают явных скачков. Но не исключены неожиданные яркие воспоминания, от которых не получится сразу избавиться. Проанализируйте свои мысли и чувства, не отмахивайтесь от них. Велика вероятность, что обдумывание прошлых ошибок и уроков поможет разобраться, как поступать в будущем.

Здоровье

Самочувствие сейчас может начать сильно меняться, особенно у метеозависимых людей. Это нормально, но нужно следить за перепадами и не позволять им быть слишком сильными. Важно отдыхать, регулярно питаться и пить большое количество жидкости. Внешне сейчас многие начнут буквально расцветать, это также благотворно повлияет на здоровье, так как эмоциональный фон будет позитивно заряжен благодаря хорошей самооценке. Полезно будет заняться творчеством, оно будет даваться легко и благоприятно влиять на давление и тонус.

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