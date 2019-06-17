RU  UA  EN

понедельник, 17 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 июня

12:06
​Во франции пожар уничтожил сотни тысяч литров коньяка
12:00
Время романтической ностальгии и шаткого самочувствия: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака
11:57
Украина получит помощь от США для спасения бойцов ВСУ и детей: фото
11:54
​Под Винницей без вести пропала девочка: опубликовано фото
11:33
Путин встретится с Мэй: названа дата, подробности
11:26
Кровавое месиво: российский боксер потерпел сокрушительное поражение, видео
11:19
​Еще два боевика на Донбассе пополнили "200 бригаду": опубликованы фото
11:09
Для отвода глаз: в сети обсуждают фото странного ремонта моста в Донецке
10:37
​Посрывало крыши и повыбивало окна: появились фото и видео последствий урагана под Луганском
10:35
Были вооружены: появилось видео дерзкого беспредела на дороге в Киеве
10:19
​В Украине с 1 июля повысят пенсии: кто будет получать больше
10:05
В США произошла стрельба на выпускном: появились первые данные о жертвах и пострадавших
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Время романтической ностальгии и шаткого самочувствия: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

понедельник, 17 июня 2019, 12:00
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

На этой неделе стоит перейти на здоровый образ жизни и наладить эмоциональное состояние. Хотите знать, что вас ждет в период с 17 по 23 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как не поддаться слабостям и сохранить хорошее самочувствие.

Работа

В рабочей сфере важно сохранять холодный рассудок. Не провоцируйте сотрудников на скандалы, и сами не реагируйте на попытки вывести вас из себя. Не стоит резко отвечать на какие-то чужие неудачи, лучше объясните человеку свою точку зрения спокойно. Если же вас не слышат, отойдите в сторону. Сейчас не лучшее время для того, чтобы доказывать что-либо кому-то, кто наотрез отказывается слушать.

Отношения

В романтическом плане неделя будет достаточно гладкой. Особых сюрпризов не намечается, любовные волны весьма стабильны и не обещают явных скачков. Но не исключены неожиданные яркие воспоминания, от которых не получится сразу избавиться. Проанализируйте свои мысли и чувства, не отмахивайтесь от них. Велика вероятность, что обдумывание прошлых ошибок и уроков поможет разобраться, как поступать в будущем.

Здоровье

Самочувствие сейчас может начать сильно меняться, особенно у метеозависимых людей. Это нормально, но нужно следить за перепадами и не позволять им быть слишком сильными. Важно отдыхать, регулярно питаться и пить большое количество жидкости. Внешне сейчас многие начнут буквально расцветать, это также благотворно повлияет на здоровье, так как эмоциональный фон будет позитивно заряжен благодаря хорошей самооценке. Полезно будет заняться творчеством, оно будет даваться легко и благоприятно влиять на давление и тонус.

Читайте также гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ОбществоАстрология
Теги: гороскоп

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: