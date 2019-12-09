Гороскоп на 9 декабря: Львы могут встретить нового друга, а Козерогов будут раздражать близкие

Хотите знать, что вас ждет 9 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно понаблюдать за погодой, а кто не должен играть в игры.

Овен

Постарайтесь сегодня внимательно последить за тем, как с вами общаются окружающие. В начале недели возможны конфликты и неприятные беседы. Но только в том случае, если вы не сможете заранее принять меры.

Телец

Поберегите свои нервные клетки. Если вас будет раздражать кто-то или что-то, просто отойдите в сторону. Не спорьте с дураками, им вы все равно ничего не докажете, а себе настроение испортите.

Близнецы

После обеда вас ждет приятный сюрприз. Он может быть небольшим, поэтому постарайтесь его разглядеть. Обратите внимание на то, как к вам относятся ваши коллеги. Если почувствуете холод, попробуйте как-то разрядить обстановку.

Рак

Не играйте сегодня ни в какие игры. Не только в буквальном смысле, но и в метафорическом. Любые попытки схитрить, кого-то обмануть и так далее, скорее всего, окажутся провальными.

Лев

В вашем окружении появится человек, который может стать для вас хорошим другом. Не бойтесь открыться и поделиться чем-то искренним. Если сможете найти общий язык, получите надежную поддержку и опору.

Дева

Не надо слишком остро реагировать на события и новости. Вы эмоциональный человек, и сейчас это может вам мешать. Постарайтесь не тратить свою энергию на дела, которые никак от вас не зависят.

Весы

Вас тянет на дно груз ваших собственных комплексов. Вам кажется, что люди вокруг не ценят вашей заботы, внимания и попыток помочь. На самом деле, вы просто не видите полной картины. Не пытайтесь залезть кому-то в голову.

Скорпион

Передохнули? Пора приниматься за дела. Вам не хочется начинать новую рабочую неделю, но от нее никуда не денешься. Если очень хочется отойти от дел на какое-то время, постарайтесь выбить себе пару дней отпуска.

Стрелец

Посмотрите в окно. Погода сегодня очень четко отражает ваше собственное состояние. Понаблюдайте за обстановкой. Так вам будет легче понять, как нужно поступать дальше.

Козерог

Ваши близкие могут начать вас раздражать. Но не нужно реагировать на все слишком агрессивно. Постарайтесь понять людей вокруг. У них ведь тоже могут быть различные перепады настроения.

Водолей

Не сравнивайте себя с другими. Да, наверняка кто-то справляется с чем-то лучше или делает что-то, что у вас пока не получается. Но в обратную сторону все работает точно так же - вы во многом гораздо сильнее и успешнее многих других.

Рыбы

Позвольте себе побыть ребенком и поверить в чудеса. Это поможет зарядиться позитивной энергией и набраться сил. Совсем скоро вам понадобится этот заряд.

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