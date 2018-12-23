В королевской резиденции Британии исполнили украинский "Щедрик": видео

В Виндзорском замке в Англии хор часовни Святого Джорджа спел рождественскую песню "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.

Соответствующее видео опубликовано в Youtube пресс-службой королевской семьи.

Хор при часовне несколько раз в текущем году уже пел для королевы Елизаветы и других членов королевской семьи. Известным было выступление на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае, а также на свадьбе внучки королевы, принцессы Евгении.

В хоре поют мальчики от 8 до 13 лет — все они являются воспитанниками школы Святого Джорджа.

Рождественская колядка "Щедрик" известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название "Carol of the Bells" (Колядка колоколов).

Напомним, как сообщал "Апостроф", в 2017 году в Виннице тысяча людей вместе запели рождественский "Щедрик". Массовый флешмоб был приурочен к 140-летию со дня рождения Николая Леонтовича.