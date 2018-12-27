Появилась онлайн-карта перехода парафий из УПЦ (МП) в ПЦУ

Уже 22 парафии, которые ранее находились под юрисдикцией УПЦ Московского патриархата, присоединились к Православной церкви Украины.

Об этом в Facebook сообщил журналист Дмитрий Десятерик.

По его словам, к ПЦУ присоединилась и еще один приход старообрядцев. Эти данные он привел, исходя из онлайн-карты перехода парафий из Московского патриархата в ПЦУ.

Напомним, 19 декабря стало известно, что решился вопрос о переходе общины Спасо-Преображенского собора на Теремках в Киеве с УПЦ Московского Патриархата в Православную церковь Украины.

Отметим, что первым приходом, который перешел к Православной церкви Украины стал приход храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве (Львовская область). Это случилось уже 21 декабря.

Как сообщал "Апостроф", 16 декабря в Виннице на литургии митрополит Симеон объявил о том, что кафедральный собор города теперь принадлежит единой поместной православной церкви, о создании которой было объявлено 15 декабря.