MARUV не едет на Евровидение: опубликовано неожиданное решение

Исполнительница MARUV (Анна Корсун), которая победила в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году, не поедет на конкурс.

Об этом сообщает "Общественное вещание".

"После проведенных переговоров ОАО "НСТУ" и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", - отмечает вещатель.

При этом в заявлении отмечается, что на конкурсе певица одержала честную победу, однако при этом у нее, как амбассадора украинской культуры существуют определенные обязательства.

В ведомстве утверждают, что по правилам "Евровидения", участник должен "обеспечить неполитический характер".

"Ситуация, которая сложилась вокруг Нацотбора этого года, имеет признаки политизации", - говорится в сообщении.

"Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора", - добавили в НСТУ.

Вещатель также видит в ситуации "опасность эскалации раскола украинского общества".

Отметим, ранее MARUV выступила с официальным заявлением, в котором раскрыла детали договора, с которыми она была не согласна.

Напомним, что в этом году главное музыкальное состязание Европы пройдет в Тель-Авиве (Израиль). Мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv. Полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, а финал, в ходе которого определится победитель, прогремит 18 мая.