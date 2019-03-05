Опубликован первый трейлер финального сезона "Игры престолов"

На Youtube появился первый трейлер финального, 8 сезона сериала "Игры престолов".

Видео было опубликовано на канале GameofThrones.

Трейлер начинается словами Арьи Старк, которая говорит: "Я знаю смерть, у нее много лиц. С нетерпением хочу увидеть это".

Далее зрителям показывают полюбившихся героев, которые готовятся к эпичной битве против Короля Ночи и его армии.

Также в сети опубликован и локализованный на русский язык перевод трейлера восьмого сезона "Игры престолов".

Как известно, финальный сезон легендарной саги стартует 14 апреля. Авторы сериала рассказали, что фанатов ждут шесть эпизодов. Два первых будут иметь хронометраж – по 60 минут, еще четыре оставшихся эпизода будут длиться по 80 минут.

Также стало известно, что весь сезон будет создан как один большой фильм.

Ранее исполнитель роли Джона Сноу признался, что рассказал супруге финал сериала.

Также стало известно, что сцену финальной битвы в "Игре престолов" снимали 11 недель.