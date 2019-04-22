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В США умер создатель оскароносных фильмов

понедельник, 22 апреля 2019, 22:53
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В Лос-Анджелесе (США) умер продюсер фильмов "Вечное сияние чистого разума" и "В центре внимания" Стив Голин.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Голину было 64 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Голин боролся долгие годы.

Голин стал известен благодаря таким картинам, как "Вечное сияние чистого разума", "Игра", "Выживший", "В центре внимания".

При этом картины "Выживший" и "В центре внимания" получили "Оскар", а сериал "Мистер Робот", над которым тоже работал Голин, завоевал награду "Золотой глобус".

Как пишет издание, Голин также принимал участие в создании фильмов "В центре внимания", "Вавилон" и "Быть Джоном Малковичем".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Великобритании на 57-м году жизни скончался музыкант Ранкин Роджер (настоящее имя - Роджер Чарлери), который был солистом в группе The Beat, а также ее основателем.

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