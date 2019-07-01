Винник присоединился к Поплавскому и отправляется в предвыборный тур

Популярный украинский исполнитель Олег Винник публично выразил свою политическую позицию – он официально поддержал Аграрную партию Украины и заявил, что отправится в ее составе в тур по Украине.

Об этом сообщается на сайте политической силы.

В данный момент главой Аграрной партии является другой популярный украинский певец – Михаил Поплавский, который является близким знакомым Винника.

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим... Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", - сказал певец.

Согласно сообщению на сайте партии, первая встреча кандидатов в депутаты с избирателями состоится 4 июля в городе Фастов.

9 июня на съезде Аграрной партии депутат, ректор Киевского национального университета и культуры Михаил Поплавский огласил список партии из 179 человек. Олега Винника в этом списке не было.

Как сообщал "Апостроф", ранее организаторы одного из крупнейших вокальных талант-шоу "Х-фактор" объявили новый судейский состав, который займет место за столом юбилейного, 10 проекта. Винника в списке судей не оказалось.