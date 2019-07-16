Худший сезон "Игры престолов" поставил рекорд на Emmy, "Чернобыль" - в тройке

Последний сезон популярного сериала "Игра престолов", который поклонники франшизы восприняли неоднозначно, побил рекорд по числу номинаций на премию "Эмми".

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Всего "Игра престолов" претендует на 32 награды. Среди номинаций – "Лучший драматический сериал", "Лучшая режиссура" и "Лучший саундтрек". Также призы могут получить и актёры. Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации "Лучший актёр в драматическом сериале". Также приз в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" может получить Эмилия Кларк за роль Дейенерис Таргариен.

Другой популярный сериал, "Чернобыль", получил 13 номинаций, включая: "Лучший мини-сериал", номинации Джареду Харрису, Стеллану Скарсгарду и Эмили Уотсон, а также целый ряд за режиссуру, сценарий, операторскую работу, звук и многое-другое. Сериал оказался на третьем месте по общему количеству номинаций, следом за "Игрой престолов" и "Удивительной миссис Мейзел".

Победители станут известны 22 сентября, когда состоится 71-я церемония вручения премии "Эмми".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", фанаты "Игры престолов" массово подписывают петицию с просьбой переснять финал.