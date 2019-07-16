RU  UA  EN

среда, 17 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

17 июля

02:36
Миллиарды и миллионы: в сети на фото показали "успех" туристического сезона в Крыму
01:28
Поймали "на горячем": в сети показали видео с уличной воровкой в Киеве
00:32
В Киеве произошла дикая история с иностранцем, которого ограбили на вокзале: фото и видео

16 июля

23:57
Катастрофа MH17 на Донбассе: в России подытожили 5 лет лжи Кремля
23:55
Когда Фирташа могут выслать в США: в Австрии озвучили сроки
23:33
Резонансная смерть 20-летнего парня в Киеве: новые подробности трагедии
23:29
Лунное затмение 2019: онлайн видео трансляция
23:09
Ждать недолго: синоптик дала прогноз по возвращению жары
22:58
Под Николаевом найден мертвым кандидат в нардепы
22:50
Зеленский или Медведчук: Вакарчук сказал, с кем пойдет в коалицию
22:34
Полиция парализовала работу ОИК на округе №94 – глава комиссии
22:31
Худший сезон "Игры престолов" поставил рекорд на Emmy, "Чернобыль" - в тройке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Худший сезон "Игры престолов" поставил рекорд на Emmy, "Чернобыль" - в тройке

вторник, 16 июля 2019, 22:31
переглянути новину українською

Последний сезон популярного сериала "Игра престолов", который поклонники франшизы восприняли неоднозначно, побил рекорд по числу номинаций на премию "Эмми".

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Всего "Игра престолов" претендует на 32 награды. Среди номинаций – "Лучший драматический сериал", "Лучшая режиссура" и "Лучший саундтрек". Также призы могут получить и актёры. Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации "Лучший актёр в драматическом сериале". Также приз в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" может получить Эмилия Кларк за роль Дейенерис Таргариен.

Другой популярный сериал, "Чернобыль", получил 13 номинаций, включая: "Лучший мини-сериал", номинации Джареду Харрису, Стеллану Скарсгарду и Эмили Уотсон, а также целый ряд за режиссуру, сценарий, операторскую работу, звук и многое-другое. Сериал оказался на третьем месте по общему количеству номинаций, следом за "Игрой престолов" и "Удивительной миссис Мейзел".

Победители станут известны 22 сентября, когда состоится 71-я церемония вручения премии "Эмми".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", фанаты "Игры престолов" массово подписывают петицию с просьбой переснять финал.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Очень странно, что Россия так печется о репутации СССР - Джаред Харрис, актер сериала "Чернобыль"

Троица 2019: что нельзя делать в праздник

Как праздновать Троицу 2019: история, традиции и обычаи праздника

Сериал "Чернобыль": с надеждой на "живых и нерожденных"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: