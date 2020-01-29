Щит от "русского мира": в сети появились фото игрушечных украинцев, известных во всем мире

Украинцам представили новую необычную коллекцию игрушек - это фигурки известных украинских литераторов, которых изобразили в виде бойцов ВСУ.

Фотографии коллекции опубликовали на Facebook-странице "Теплые игрушки".

Создатели игрушек объясняют, что необычные фигурки задумали, как ответ на культурную экспансию государства-агрессора России. Они должны продемонстрировать всему цивилизованному миру, что украинцы - не малороссы, как это представляет российская пропаганда, а нация, которой есть кем гордиться.

В коллекции 10 миниатюрных фигурок украинских писателей, которые стали бойцами на фронте. Вместе - Литературный взвод, или Воины слова. Создатели пытались представить разные виды военных специальностей. Каждую выбирали, исходя из характера прототипа. Каждый из литераторов в новой ипостаси также получил позывной.

Среди игрушек - гранатометчик Тарас "Прометей" Шевченко, военный медик Леся "Мавка" Украинка, снайперша Ольга "Земля" Кобылянская, десантник Григорий "Фонтан" Сковорода и другие выдающиеся литераторы.

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Как писал "Апостроф" раньше, год назад украинцев порадовала коллекция от "Теплых игрушек", в которой известных политиков изобразили в виде простых украинцев. Среди них - пенсионерка Юлия Тимошенко, трактирщик Арсений Яценюк, кондитер Петр Порошенко и другие.