Красивые поздравления с Днем святого Валентина 2020: короткие смс

День святого Валентина - праздник, который с нетерпением ждут все влюбленные. В этот день важно поздравить того, кого вы по-настоящему любите и признаться своему избраннику, как сильно он вам дорог. А если вы влюблены, но еще не сказали об этом прекрасном чувстве, то у вас есть прекрасная возможность сделать это 14 февраля.
"Апостроф" собрал самые лучшие поздравления с Днем святого Валентина, которые можно отправить в смс. Выбирайте те слова, которые вам по душе, и смело признавайтесь в своих чувствах.
Короткие поздравления с Днем святого Валентина
Каждый день давно встречаю
Я с нежной мыслью о тебе.
И только одного желаю -
Тебя увидеть не во сне!
***
Словно маленькое чудо,
Возникла ты в моей судьбе.
С тобой себя я позабуду
И все, что есть, отдам тебе!
***
Валентинку посылаю
В виде этой смс,
В день влюбленных я признаюсь –
Ты прекрасней всех чудес!
***
В день святого Валентина,
Поздравляю только вас,
Отправляю смс-ку
И целую много раз!
***
В день святого Валентина
Признаюсь, тебя люблю,
И надеюсь на взаимность.
Ты ответь мне, очень жду
***
Прости, но слов я нежных не найду.
Я лишь хочу сказать, что я тебя люблю!
***
Я каждый день рассвет встречаю с одной лишь мыслью о тебе и только об одном мечтаю тебя увидеть не во сне!
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Если бы мне предложили вечность без тебя, я бы выбрал миг, но с тобой. С Днем святого Валентина!
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Я хочу тебя любить, губами губ твоих касаться, до дна хочу тебя испить, и никогда не расставаться!
***
Купидон совсем ошалел и бьет наповал. У меня в сердце тяжелая рана, и только из-за тебя я все еще живу на белом свете. С нетерпением жду медицинских процедур!