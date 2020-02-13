Красивые поздравления с Днем святого Валентина 2020: короткие смс

День святого Валентина - праздник, который с нетерпением ждут все влюбленные. В этот день важно поздравить того, кого вы по-настоящему любите и признаться своему избраннику, как сильно он вам дорог. А если вы влюблены, но еще не сказали об этом прекрасном чувстве, то у вас есть прекрасная возможность сделать это 14 февраля.

"Апостроф" собрал самые лучшие поздравления с Днем святого Валентина, которые можно отправить в смс. Выбирайте те слова, которые вам по душе, и смело признавайтесь в своих чувствах.

Короткие поздравления с Днем святого Валентина

Каждый день давно встречаю

Я с нежной мыслью о тебе.

И только одного желаю -

Тебя увидеть не во сне!

***

Словно маленькое чудо,

Возникла ты в моей судьбе.

С тобой себя я позабуду

И все, что есть, отдам тебе!

***

Валентинку посылаю

В виде этой смс,

В день влюбленных я признаюсь –

Ты прекрасней всех чудес!

***

В день святого Валентина,

Поздравляю только вас,

Отправляю смс-ку

И целую много раз!

***

В день святого Валентина

Признаюсь, тебя люблю,

И надеюсь на взаимность.

Ты ответь мне, очень жду

***

Прости, но слов я нежных не найду.

Я лишь хочу сказать, что я тебя люблю!

***

Я каждый день рассвет встречаю с одной лишь мыслью о тебе и только об одном мечтаю тебя увидеть не во сне!

***

Если бы мне предложили вечность без тебя, я бы выбрал миг, но с тобой. С Днем святого Валентина!

***

Я хочу тебя любить, губами губ твоих касаться, до дна хочу тебя испить, и никогда не расставаться!

***

Купидон совсем ошалел и бьет наповал. У меня в сердце тяжелая рана, и только из-за тебя я все еще живу на белом свете. С нетерпением жду медицинских процедур!