RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

18:15
Жена Дэвида Аксельрода решила устроить сюрприз и остригла волосы - а ведь ему еще выступать Lime
18:01
Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей - в ней есть сцена и супермаркет Lime
17:56
Под Киевом в многоэтажке обнаружили опасную находку, жителей эвакуируют: фото
17:55
В Харькове водитель груженного эвакуатора устроил массовую аварию: видео
17:29
Появились новые данные о погибших украинцах и видео с места ДТП в России
17:14
Поздравления с 14 февраля: лучшие стихи о любви ко Дню святого Валентина
17:05
Роуз МакГоуэн раскритиковала наряд Натали Портман на "Оскаре", назвав ее активизм отвратительным Lime
17:04
Дома, площади и ТЦ: аноним сообщил о массовом ЧП в Киеве
17:03
"Днепровские мечтатели": блогер раскритиковал руководство КБ "Южное"
16:55
Какие секс-товары украинцы покупают чаще всего и в каких областях: появились интересные данные
16:50
Солистка "НеАнгелов" показала фото в купальнике: такая фигура - объект мечтаний многих девушек Lime
16:38
5 свежих фильмов ко Дню святого Валентина под пледиком Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Поздравления с 14 февраля: лучшие стихи о любви ко Дню святого Валентина

четверг, 13 февраля 2020, 17:14
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

14 февраля отмечается День святого Валентина. В этот романтический праздник влюбленные всего мира обычно обмениваются подарками, маленькими сувенирами в форме сердечек, а также подбрасывают валентинки с признаниями в любви.

"Апостроф" собрал трогательные поздравления с Днем всех влюбленных, которые будет приятно прочитать любимому человеку. Просто впишите понравившийся вам стих в открытку в форме сердца и будьте уверены, ваше признание запомнится на всю жизнь.

Поздравления с Днем святого Валентина в стихах

В этот день не могу не признаться,
Что тебя очень сильно люблю.
Хочу снова с тобой повстречаться
И увидеть улыбку твою.

Чтобы день Валентина помог нам
Свое счастье в любви обрести,
Я к тебе протяну свои руки
И свои ты ко мне протяни.

***

В этом розовом сердечке,
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.

Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень.

***

Раньше я сказать стеснялась,
Но сегодня говорю:
Как с тобою повстречалась,
Сердце шепчет мне "люблю".

***

Мне без тебя каждый час – с год;
Если бы время мельчить, дробя!
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать –
Бедность друзей, верность врагов
Я ничего не хочу ждать.
Кроме твоих драгоценных шагов.

***

Твое сердце – февральская льдинка,
Постараюсь его не разбить.
Я надеюсь, моя валентинка
Мне поможет его растопить!

***

Валентинку свою посылаю,
О любви в ней тебе сообщаю.
Обещаю согреть в холода,
И любить всей душою всегда!

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Как незабываемо отметить День святого Валентина: 5 идей для празднования

Татьянин день 2020: история, традиции, приметы и что нельзя делать 25 января

Крещение Господне 2020: традиции и главные запреты на праздник

Щедрый вечер 2020: традиции празднования Маланки и что нельзя делать в этот день

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: