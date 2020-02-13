Поздравления с 14 февраля: лучшие стихи о любви ко Дню святого Валентина

14 февраля отмечается День святого Валентина. В этот романтический праздник влюбленные всего мира обычно обмениваются подарками, маленькими сувенирами в форме сердечек, а также подбрасывают валентинки с признаниями в любви.
"Апостроф" собрал трогательные поздравления с Днем всех влюбленных, которые будет приятно прочитать любимому человеку. Просто впишите понравившийся вам стих в открытку в форме сердца и будьте уверены, ваше признание запомнится на всю жизнь.
Поздравления с Днем святого Валентина в стихах
В этот день не могу не признаться,
Что тебя очень сильно люблю.
Хочу снова с тобой повстречаться
И увидеть улыбку твою.
Чтобы день Валентина помог нам
Свое счастье в любви обрести,
Я к тебе протяну свои руки
И свои ты ко мне протяни.
***
В этом розовом сердечке,
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.
Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень.
***
Раньше я сказать стеснялась,
Но сегодня говорю:
Как с тобою повстречалась,
Сердце шепчет мне "люблю".
***
Мне без тебя каждый час – с год;
Если бы время мельчить, дробя!
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.
Я ничего не хочу знать –
Бедность друзей, верность врагов
Я ничего не хочу ждать.
Кроме твоих драгоценных шагов.
***
Твое сердце – февральская льдинка,
Постараюсь его не разбить.
Я надеюсь, моя валентинка
Мне поможет его растопить!
***
Валентинку свою посылаю,
О любви в ней тебе сообщаю.
Обещаю согреть в холода,
И любить всей душою всегда!