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Появились фото впечатляющего мурала в метро Киева

пятница, 21 декабря 2018, 00:19

В Киеве на станции метро "Осокорки" презентовали арт-проект "MoreThanUs" - уникальную целостную картину, состоящая из 8 муралов на своде станции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Все изображения посвящены национальному единству Украины, отмечают кураторы проекта. Их создали художники из Украины и других семи стран. Все изображения посвящены национальному единству Украины. Проект создавался в течение четырех месяцев. Над ним работали Александр Бритцев из Украины, Matthew Down и Spear из Бельгии, Apollo Tores из Бразилии, Kraser из Испании, Jasm One из Швейцарии, Mata Ruda из Коста Рики, BkFoxx из США

Создание муралов происходило ночью, продолжалось несколько месяцев, художники работали по 4-5 часов. Для работ использовались фасадные и баллонные краски.

Художник из Испании Kraser в своей работе "Mother Land" использовал образы животных из Красной книги Украины. В изображения животных интегрированное изображение Львовской ратуши и Донецкого аэропорта. Между двумя животными - светофор в виде герба Украины, который показывает направление территории страны.

Рисунок бельгийского художника Metthew Down, который в своей работе принял за основу фото Авдеевки (город в Донецкой области), что была разрушена в результате боевых действий. Этаж фото художник изобразил детский рисунок, символизирующий обычные детские мечты.

Портрет Богдана Ступки, работа художника Jasm One. Актер изображен на фоне Карпатских гор и донецких терриконов. Надпись "United" символизирует, что "культура объединяет всех нас", отмечают кураторы проекта.

Художник Spear из Бельгии создал работу "Знание - это сокровище", на которой изобразил учителя школы Гадяч (город в Полтавской области), героя АТО Владимира Доноса. В 2014 году Владимир попал под обстрел противника вблизи Иловайска, получил тяжелое ранение ноги и пролежал 5 дней в лесу. Выжить ему помогли знания, которые он получил в течение жизни. Донос нашли местные жители и отвезли в донецкой больнице, где ему ампутировали ногу. Затем его удерживали в плену, из которого освободили 14 сентября. Сейчас Владимир Донос снова работает учителем в своем родном городе, преподает физкультуру и патриотическое воспитание.

Художник BKFoxx из США создал в своей работе "Unfinished" образ девушки, которая якобы собирает себя по кусочкам. По замыслу художника, этот образ олицетворяет путь Украины к самоидентичности.

Художник Mata Ruda из Коста Рики создал образ молодой крымскотатарской женщины в традиционной одежде, которая, по замыслу, символизирует прошлое, депортации, оккупацию и диаспору.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей интернета впечатлил яркий мурал, который появился в школьном дворике в центре Киева

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