​Появились новые подробности гибели беременной в пьяном ДТП в Киеве: фото и видео

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пятница, 21 декабря 2018, 07:42

20 декабря на проспекте Леся Курбаса в Киеве на путепроводе столкнулись Mercedes A130 и автобус №9, вследствие чего погибла женщина.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 20:45.

По предварительной информации, оба транспортных средства ехали в сторону центра. Автобус выезжал с остановки общественного транспорта "станция Борщаговка" и в этот момент на полной скорости в него врезался Mercedes.

Легковая машина получила сильные повреждения, а женщину-пассажира зажало в салоне. На место прибыли спасатели, чтобы вырезать пострадавшую из покореженного автомобиля и передать медикам. К сожалению, женщина была сильно зажата, во время спасательных работ медики констатировали смерть. На вид погибшей около 40 лет.

Полицейские рассказали, что также пострадал мужчина. Он утверждал, что не водитель, а пассажир. Однако свидетели указали, что именно этот мужчина сидел за рулем Mercedes. Также у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. С травмами грудной клетки и головы его госпитализировали в больницу в сопровождении с полицией.

Кондуктор автобуса рассказала, что в момент аварии внутри были пассажиры. Автобус отъезжал от остановки и в этот момент они услышали сильный удар. Когда вышли на улицу то увидели разбитую легковушку. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

С какой скоростью двигался Mercedes и подробности происшествия устанавливаются. На месте работала патрульная полиция, медики, спасатели и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что авто нардепа Ирины Сысоенко по дороге с похорон протаранил пьяный водитель.

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