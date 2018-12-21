В Киеве очередной пьяный водитель устроил жуткое смертельное ДТП: погибла беременная, видео

В Киеве произошло очередное смертельное ДТП по вине пьяного водителя.

Об этом сообщается на странице группы "Киев оперативный" в Facebook.

Как отмечается, авария произошла на проспекте Леся Курбаса. Водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости врезался в припаркованный автобус.

В результате удара погибла пассажирка Mercedes, которую после аварии зажало в разбитом авто.

Сообщается, что спасатели пытались спасти женщину, но полученные ею травмы оказались несовместимыми из жизни.

Сам же виновник ДТП только травмировал голову. От госпитализации мужчина отказался.

Журналист Влад Антонов с места ДТП сообщил, что основной удар пришелся на правую сторону авто и стал роковым для погибшей. По предварительной информации, девушка была беременна.

По его информации, водитель был госпитализирован.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что авто нардепа Ирины Сысоенко по дороге с похорон протаранил пьяный водитель.