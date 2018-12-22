В Киеве эвакуировали вокзал: что случилось

В Киеве в субботу, 22 декабря, эвакуировали центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о заминировании.

Как сообщила полиция Киева, в 18:30 поступило анонимное сообщение о заминировании здания.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

"В настоящее время проводится эвакуация лиц и тщательная проверка здания и прилегающей к ней территории", - говорится в сообщении.

Как сообщают "Вести", на входе в вокзал - правоохранители с автоматами. Полицейские не пускают в помещение.

"Сейчас открыт подземный переход. Охрана не отвечает, говорят, заминированно. И больше ничего. Когда откроют, неизвестно. Туда не пройти, огорожено красной лентой",- рассказал один из пассажиров.

По словам очевидцев, поезда ходят: "Их обьявляют. По сути, только здание перекрыто. Давка везде".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве заминировали сеть популярных супермаркетов.