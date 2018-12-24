​В Киеве накрыли квартирных аферистов "из ЖЕКа": в сети показали фото и видео

В Киеве поймали квартирных воров, которые грабили людей под видом работников ЖЕКа.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Схема стандартная: ищут доверчивых граждан, ломятся к ним в квартиру, рассказывают "сказки" о том, что необходимо установить/заменить счетчики/окна/двери и т.д. А после того, как они идут - исчезают ценные вещи. Так случилось и на этот раз, когда эти двое решили наведаться в квартиру по улице Кирилловской, 129. Когда уходили - прихватили кошелек гражданки. Она вовремя заметила отсутствие и позвонила 102", - говорится в сообщении.

На вызов отреагировал наряд ППОП, который находился неподалеку, и задержал негодяев.

Ими оказались:

1. Каушан Василий Васильевич, 1982 года рождения.

2. Шевченко Сергей Викторович, 1993 года рождения, который находится в розыске правоохранительных Смелы. Там его аргументировано подозревают в других мошеннических схемах.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали мошенников, которые под видом установки счетчиков выманивали деньги у доверчивых горожан.