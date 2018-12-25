В сети показали фото ловких мошенниц, "работающих" в Киеве

В Киеве работает группа мошенниц, пострадавшие жалуются на "гипноз".

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Одна из пострадавших, которая работает бариста, опубликовала фотографии подозреваемых с камер наблюдения.

"Я работаю бариста и ко мне решили заглянуть не очень честные клиенты. А точнее 3 женщины разных возрастов: 2 из них воспользовались стандартной махинацией - помахали 500 грн и я им отдала сдачу. Третья женщина (та, что в берете) решила отличиться и воспользоваться гипнозом (как бы это смешно не звучало, но она помахала мне перед глазами печенькой и у меня, на некоторое время, отшибло память). Я, ничего не осознавая, отдала ей часть кассы", – пишет пострадавшая.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", государственный "Ощадбанк" предупреждает клиентов о мошенниках, которые рассылают СМС-сообщения для выманивания личных данных и средств.