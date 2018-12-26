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Один из старейших кинотеатров Киева оказался на грани закрытия: подробности скандала

среда, 26 декабря 2018, 18:57

В Киеве разгорелся громкий скандал из-за возможного закрытия кинотеатра "Киев".

Об этом сообщил глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко в Facebook.

"Уже через неделю, а именно 4 января 2019, истекает срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса кинотеатра, находящегося в коммунальной собственности и уже в течение двух десятилетий находится в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев". На сегодня, несмотря на обращения арендатора, ответственные структуры не только не продлили договор аренды, но даже не сообщили о планах по этому поводу", - написал он.

По его словам, эта ситуация вызывает сильное беспокойство.

"Учитывая недавние досадные случаи закрытия кинотеатров "Украина" и "Кинопанорама", такая ситуация вызывает серьезное беспокойство, ведь непонятно, что будет с кинотеатром уже через неделю, прямо во время рождественских праздников", - добавил Ильенко.

Напомним, кинотеатр "Киев" открылся 23 ноября 1952 на улице Красноармейская. Строительство кинотеатра началось еще до войны. Благодаря новым решениям "Киев" стал одним из образцовых кинотеатров страны. С 2000 года в кинотеатре начался первый за пятьдесят лет капитальный ремонт. В ходе его кинотеатр полностью реконструировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева хотят построить отель на месте старинной синагоги.

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