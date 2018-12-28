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Стало известно о нападении в Киеве на певца Дзидзьо: первые подробности

пятница, 28 декабря 2018, 11:01

В пятницу, 28 декабря, произошло дерзкое нападение на солиста украинской группы DZIDZIO Михаила Хому (известного как Дзидзьо), в результате чего он получил травмы.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.

"Только что вблизи радиокомпании "Тауэр" ( "HIT FM") на Хвойки, 15/15, неизвестные лица напали и нанесли телесные повреждения актеру и певцу Дзидзьо", - говорится в сообщении.

Уточняется, что неизвестные, которые напали на известного исполнителя скрылись на двух автомобилях марки Mercedes.

На данный момент детали происшествия и состояние здоровья Дзидзьо устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее на участника Евровидения-2018 MELOVIN от Украины напали в Лиссабоне. Так, на него напала собака, куда он отправился для съемки конкурсной визитки. Судя по публикациям, неприятный инцидент произошел в день рождения певца, 11 апреля.

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