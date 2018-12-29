В одном из районов Киева объявили карантин из-за бешенства котенка

В части Оболонского района Киева ввели карантинные ограничения из-за обнаруженного бешенства у котенка.

Об сообщили в пресс-службе Оболонской РГА.

Животное с бешенством нашли на улице Полярной, 20д. Поэтому власти района приняли решение о введении карантина на территории, ограниченной пересечениями улиц Богатырской, Полярной, Калнышевского, Семьи Шовкопляса. Определена угрожающей зоной прилегающая к ним территория Оболонского района.

Карантин отменяется через 60 дней после последнего выявления заболевания бешенством в указанной зоне. В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и ликвидации заболевания.

В пресс-службе сообщили, что владельцам домашних любимцев, проживающих на этой территории, рекомендуется провести профилактическую прививку животных против бешенства.

Как сообщал "Апостроф", 3 августа рано утром в Харькове на Московском проспекте была замечена лиса. Судя по видео, животное не особо боялось человека, хотя и близко не подходило.