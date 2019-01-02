​В Киеве мужчина выбросился с 9 этажа: фото и видео с места ЧП

В Соломенском районе Киева 30-летний мужчина покончил с собой, выпрыгнув с девятого этажа.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Напомним ранее, на ул. Западной, 11 - суицид. В окно выпрыгнул мужчина лет 30. Со слов очевидцев, состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте работала скорая и полиция.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря в Кривом Роге (микрорайон Заречный) из окна многоэтажки на 10 этаже выпрыгнула женщина с ребенком. Вследствие ЧП 28-летняя женщина и ее 4-годичный сын погибли.

Ранее сообщалось, что в Киеве, в Оболонском районе произошло жуткое ЧП: молодой парень покончил с собой на глазах у знакомых.