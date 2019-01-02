РУС. | УКР.

среда, 2 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 января

16:23
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Ливерпуль: расписание трансляций
16:23
Рики Мартин и его возлюбленный стали родителями: первое фото ребенка
16:22
​Стало известно, сколько и когда украинцы будут отдыхать в 2019 году
15:49
​В Киеве мужчина выбросился с 9 этажа: фото и видео с места ЧП
15:46
Ани Лорак встретила Новый год в компании российских звезд
15:21
​В феврале украинцы получат сразу две платежки за электричество: что происходит
15:03
Обострение на Донбассе: во Франции встревожили прогнозом по Украине на 2019 год
15:03
Лучшая теннисистка Украины потерпела сенсационное поражение в первом матче года
14:49
У Тимошенко рассказали о первых шагах в случае победы на выборах
14:43
Нападение на активиста в Запорожье: стало известно о важном задержании
14:23
Появилось видео с места подрыва моста в захваченном боевиками Донецке
14:03
Секс по расписке: экс-следователь оценил перспективы взволновавшего Украину закона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве мужчина выбросился с 9 этажа: фото и видео с места ЧП

среда, 02 января 2019, 15:49

В Соломенском районе Киева 30-летний мужчина покончил с собой, выпрыгнув с девятого этажа.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Напомним ранее, на ул. Западной, 11 - суицид. В окно выпрыгнул мужчина лет 30. Со слов очевидцев, состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте работала скорая и полиция.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря в Кривом Роге (микрорайон Заречный) из окна многоэтажки на 10 этаже выпрыгнула женщина с ребенком. Вследствие ЧП 28-летняя женщина и ее 4-годичный сын погибли.

Ранее сообщалось, что в Киеве, в Оболонском районе произошло жуткое ЧП: молодой парень покончил с собой на глазах у знакомых.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: