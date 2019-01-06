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Настоящее свинство: сети шокировали фото, сделанные рядом с метро в Киеве

воскресенье, 06 января 2019, 04:34

Киевляне жалуются на горы мусора, которые оставляют после себя уличные торговцы возле станций метро.

Соответствующие фото размещены на Facebook странице "Мой Киев".

На опубликованных фото можно увидеть, как вдоль пешеходных дорожек вперемешку с талым снегом валяются поддоны, полусгнившие коробки, горы окурков, пакеты и прочий мусор. Фото были сделаны возле станции метро "Героев Днепра".

"Проблема стихийной торговли в Киеве уже давно превратилась в привычное явление для жителей столицы. Часто в защиту таких "продавцов", которые массово оккупируют станции метро, можно услышать, что люди выживают, что это явление — показатель низкого уровня жизни в нашей стране. Такое мнение имеет право на жизнь. Но что можно сказать в оправдание тому, что оставляют после себя эти предприниматели, которые не платят ни налогов, ни денег за аренду?", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале декабря выход станции метро Киева "Шулявская" засыпали мусором из расположенных поблизости МАФов.

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