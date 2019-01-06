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Соцсети разгневал инцидент в Киеве с водителем маршрутки, назвавшим "убийцей" участника АТО: фото

воскресенье, 06 января 2019, 08:40

В Киеве разгорелся скандал из-за водителя маршрутки, который назвал убийцей участника АТО.

Об этом сообщает ресурс Kyiv INFO.

Инцидент произошел в субботу, 5 января, около 12:20 в маршрутном такси №408 (АА 2359 ТО). Водитель общественного транспорта отказал в льготном проезде участнику боевых действий. Это он аргументировал тем, что "бандеровские корочки" уже давно не ходят, а за проезд должны платить все.

Однако также водитель назвал бойца ООС убийцей. Он добавил, что "убийцы должны ходить пешком".

В ресурсе указали перевозчика - ООО "Транс Групп" (ЕГРПОУ 30348314), г. Ул. Служебная, 5 тел: +38 (044) 4247780.

Пользователей сети возмутили высказывания маршрутчика и его поведение.

Как сообщал "Апостроф", стало известно об истории молодого 19-летнего украинского бойца, который защищает Украину на передовой и несмотря на свой молодой возраст уже повидал очень многое.

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