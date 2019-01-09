Женщинам с детьми здесь не место: в сети показали фото наглого "героя парковки" в Киеве

В сети показали очередного "героя парковки" в Киеве - водитель BMW припарковал свой автомобиль на тротуаре, практически лишив пешеходов прохода вдоль забора.

Фото опубликовал в Facebook журналист Влад Антонов.

По его словам, снимки сделаны около медуниверситета им. Богомольца.

"Зависти пост: вы скажете что места валом и там грузовик проедет, а мы очень завидуем, нищеброды. Это пока ваша женщина с коляской не поскачет в объезд таких умников по проезжей части вместе с вашим отпрыском, тогда мнение сразу меняется", - написал он.

Напомним, в субботу, 5 января, в Киеве припаркованный на рельсах автомобиль остановил движение трамваев.

Кроме того, как сообщал "Апостроф", 4 января в столице Украины возле станции метро "Дворец Спорта" водитель Infiniti решил припарковать свое авто на остановке общественного транспорта.