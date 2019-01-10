В Киеве загорелось купленное в этот же день авто: фото

В Киеве загорелся автомобиль, который был приобретен несколько часов назад.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на Троещине на проспекте Маяковского, 46. Там на дороге загорелась припаркованная машина марки Ford. Как стало известно позже, мужчина-водитель купил автомобиль 2 часа назад. Возгорание произошло в момент повторного запуска двигателя.

"Проезжавший мимо патруль полиции, совместно с небезразличными гражданами других автомобилей, смогли предотвратить полное загорания авто до приезда ГСЧС", - говорится в сообщении.

Детали и причины трагедии установит пока неизвестны, их установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 19 ноября в Киеве на улице Елены Телиги загорелся троллейбус. А в столице на бульваре Ивана Кудри загорелся автомобиль марки Daewoo. Также в Киеве на ВДНГ со стороны улицы Академика Заболотного, неподалеку от выставочных павильонов, загорелся автомобиль ГАЗель, в результате чего водитель сгорел заживо.