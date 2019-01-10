РУС. | УКР.

четверг, 10 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 января

19:15
Авто разорвало на части: в Днепре произошло серьезное ДТП, фото
18:42
В Киеве загорелось купленное в этот же день авто: фото
18:34
​В РФ рассмотрят продление ареста захваченному капитану "Никополя": детали
18:05
Избиение активиста в Кривом Роге: "Батькивщина" требует прекратить политический террор, фото
18:02
В сети показали грустные фото из дождливого Крыма
17:46
Королева российского шансона лишилась бизнеса
17:36
Пэрис Хилтон заподозрили в романе с известной моделью
17:34
В Киеве дети забросали камнями трамвай, разбив стекло: опубликовано фото
17:21
​"Повар Путина" засветился в деле об убийстве журналистов в ЦАР
17:05
Союз чернобыльцев Украины поддержал Бойко как кандидата в президенты
17:05
Новогодние праздники в больнице: Дзидзьо рассказал, сколько еще продлится реабилитация после нападения
17:04
Под Черновцами легковушка попала в жуткое ДТП с бусом: есть погибший, фото
Все новости

В Киеве загорелось купленное в этот же день авто: фото

четверг, 10 января 2019, 18:42

В Киеве загорелся автомобиль, который был приобретен несколько часов назад.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на Троещине на проспекте Маяковского, 46. Там на дороге загорелась припаркованная машина марки Ford. Как стало известно позже, мужчина-водитель купил автомобиль 2 часа назад. Возгорание произошло в момент повторного запуска двигателя.

"Проезжавший мимо патруль полиции, совместно с небезразличными гражданами других автомобилей, смогли предотвратить полное загорания авто до приезда ГСЧС", - говорится в сообщении.

Детали и причины трагедии установит пока неизвестны, их установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 19 ноября в Киеве на улице Елены Телиги загорелся троллейбус. А в столице на бульваре Ивана Кудри загорелся автомобиль марки Daewoo. Также в Киеве на ВДНГ со стороны улицы Академика Заболотного, неподалеку от выставочных павильонов, загорелся автомобиль ГАЗель, в результате чего водитель сгорел заживо.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: