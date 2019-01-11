​В сети показали опытных домушников, работающих в Киеве: видео

В районе Березняков в Киеве на камеру наблюдения попали квартирные воры, которые очевидно планировали свое очередное ограбление.

Об этом сообщил Kyiv INFO, публикуя соответствующее видео.

"Березняки. Может кто узнает мошенников. Соседи и полиция будут извещены", - говорится в сообщении.

На видео видно, как двое мужчин целенаправленно направляются в одной из квартир и проводят какие-то манипуляции с замком (возможно для дальнейшего изготовления отмычки). При этом один из них заклеивает дверные глазки в соседних квартирах, якобы какими-то объявлениями.

Сделав свое дело, они собирают приклеенные объявления и уходят.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в подъезде жилого дома в районе Нивки квартирный вор во время "работы" попал на камеры видеонаблюдения.