РУС. | УКР.

четверг, 17 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 января

09:59
В УПЦ (МП) сделали заявление о том, чей Крым
09:54
В Украине объявили в розыск педофила, который несколько лет растлевал детей: опубликовано фото
09:49
Вторая попытка: популярный российский певец собрался на Евровидение
09:42
В Киеве врежут сильные морозы: синоптик назвала точные даты
09:34
Лучшая теннисистка Украины уверенно пробилась в третий круг Australian Open: опубликовано видео
09:27
Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций
09:23
Разгорелся скандал вокруг поступка учителей, которые везли украинских школьников в Италию: видео
09:22
В Киеве лихач сбил солдата ВСУ: опубликованы фото и видео
09:21
​НБУ укрепил гривну: актуальный курс валют
08:54
Появилось видео мощного смертельного удара ВСУ по боевикам на Донбассе
08:27
Боевики атаковали ВСУ и понесли крупные потери: названо впечатляющее количество "груза 200"
07:57
Популярные украинские курорты могут уйти под воду: карта и тревожные данные от экологов
Все новости

В Киеве лихач сбил солдата ВСУ: опубликованы фото и видео

четверг, 17 января 2019, 09:22
Фото: Информатор

В среду, 16 января, на трассе под Киевом Renault на полном ходу сбил мужчину в военной форме, который получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает Информатор.

Уточняется, что ДТП произошло около 21:30.

"Renault двигался из Зазимья в сторону птицефабрики и на обочине сбил военного. От удара у автомобиля вырвало крыло и отлетело зеркало. Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали медики", - пишет издание.

На данный момент известно, что потерпевшему 33 года и он является военнослужащим ВСУ.

Полицейские не исключают, что водитель Renault после наезда мог передвинуть автомобиль. Общаться мужчина отказался, изначально отрицая, что именно он был за рулем.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети разгорелся скандал из-за комбрига, который сбил солдата на своем авто и пытался замять дело.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: