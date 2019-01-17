В Киеве лихач сбил солдата ВСУ: опубликованы фото и видео

В среду, 16 января, на трассе под Киевом Renault на полном ходу сбил мужчину в военной форме, который получил тяжелые травмы.
Об этом сообщает Информатор.
Уточняется, что ДТП произошло около 21:30.
"Renault двигался из Зазимья в сторону птицефабрики и на обочине сбил военного. От удара у автомобиля вырвало крыло и отлетело зеркало. Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали медики", - пишет издание.
На данный момент известно, что потерпевшему 33 года и он является военнослужащим ВСУ.
Полицейские не исключают, что водитель Renault после наезда мог передвинуть автомобиль. Общаться мужчина отказался, изначально отрицая, что именно он был за рулем.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети разгорелся скандал из-за комбрига, который сбил солдата на своем авто и пытался замять дело.