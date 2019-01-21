Бесплатно по карточке киевлянина: в столице изменили систему льготного проезда в наземном транспорте

С целью рационального и более эффективного использования бюджетных средств в столице внедряют регистрацию поездок в наземном общественном транспорте льготных категорий граждан с помощью карточки киевлянина.

Об этом рассказали на пресс-брифинге в КГГА.

Как отмечается, аналогичная система учета с 2016 года успешно действует в киевском метрополитене. Важно, что при регистрации льготником своей поездки деньги с карточки не взимаются.

"Она (карточка киевлянина -" Апостроф ") достаточно удобная и благодаря ей городские власти имеют возможность просчитать количество пассажиров льготных категорий, которые пользуются этим видом транспорта, для того чтобы осуществить компенсацию предприятию-перевозчику", - отметила начальник юридического управления Департамента транспортной инфраструктуры Татьяна Щербань.

В свою очередь первый замдиректора департамента соцполитики Светлана Устименко напомнила, что Киев - единственный город в Украине, который предусматривает в своем бюджете средства на возмещение льготного проезда.

"Карточка киевлянина сегодня дает возможность фактически зафиксировать, сколько пассажиров воспользовались льготой на проезд. Только четкий учет предоставит нам возможность целевого использования этих средств, предусмотренных в бюджете Киева. То, что мы можем четко видеть, кому сколько средств выделять, дает возможность экономии и использования средств на те цели, которые для киевлян важны", - подчеркнула Устименко.

На сегодня в наземном общественном транспорте установлено валидаторы, с помощью которых осуществляется учет льготных категорий граждан, пользующихся этим видом транспорта.

По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова, сейчас в столице внедряется автоматизированная система оплаты проезда, которая объединит наземный и подземный транспорт единственным учетом пассажиров.

"Сейчас горожане активно привлекаются к получению карточки киевлянина. Сейчас эмитировано 781 000 карт, из них 680 000 - льготники. Для регистрации проезда необходимо поднести карточку к валидатору в наземном транспорте. На экране высветится надпись "Карта действительна". Для прохода через турникет в метрополитене необходимо поднести карточку к считывающему полю на турникете и дождаться надписи "Проход разрешен", - сообщил Назаров.

Он отметил, что в случае наличия льготы, при валидации карточки киевлянина средства не снимаются. Карточка исключительно регистрируется в системе для корректного учета пассажиропотока и компенсации расходов на перевозку предприятиям-перевозчикам.

Напомним, что получить карточку киевлянина льготники могут в любом отделении "Ощадбанка". Для этого нужно иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий статус льготника. В течение 4-7 дней карточку оформляют и выдают льготнику бесплатно.