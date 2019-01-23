Появилось видео масштабного ДТП на "трассе смерти" под Киевом

В сети появилось видео с места ДТП с несколькими авто на Гостомельской трассе под Киевом.

Ролик опубликовал в Facebook "Киев Оперативный".

"Гостомельское шоссе снова отметилось аварией: ВАЗ и грузовик. Информация о пострадавших в ДТП устанавливается", - сказано в сообщении.

Напомним, 23 января из-за непогоды, осложненной обильными снегопадами, в Киеве образовались километровые пробки.

Как сообщал "Апостроф", в среду-четверг 23-24 января в Украине ожидаются сильные снегопады, синоптики объявили штормовое предупреждение.