В Киеве вооруженная банда напала на журналистов: опубликованы фото

В Киеве банда неизвестных с оружием напали на журналистов, одного человека госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на улице Промышленная. Там группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину журналистов. Преступники применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, наряды патрульных и спецназовцы. По словам пострадавших, одно из транспортных средств, которое после нападения уехало в сторону города, позже вернулось на огражденную территорию. Поэтому спецназовцы зашли туда и обнаружили семь человек, которые назвались охранниками. Все они будут доставлять к управлению полиции для дачи объяснений. Проводится осмотр места происшествия и все необходимые следственные действия. В частности правоохранители проверят информацию потерпевших о том, что во время нападения они слышали выстрелы.

По факту происшествия сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Устанавливаются все обстоятельства и участники события.

Как сообщал "Апостроф", 23 января в Киеве злоумышленник в маске нанес парню три ножевых ранения. В кафе забежал неизвестный и напал на посетителя.