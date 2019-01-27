В Киеве вор устроил гонки с полицией по городу: фото

В субботу, 26 января, полицейские задержали серийного грабителя, за которым устроили погоню на авто.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Преступника задержали по адресу улица Юности, 25 около 21:15. Однако перед этим полицейским пришлось догонять его на машине.

"По словам полицейских, автомобиль подозреваемого по ориентировке заметили в районе Дарницкой площади. Когда мужчина увидел приближающуюся машину спецподразделения полиции, он попытался оторваться от нее. Погоня продолжилась по проспекту Юрия Гагарина и улице Братиславской. Злоумышленник несколько раз выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации. Заехав на улицу Юности, мужчина не справился с управлением и его автомобиль влетел в бордюр. В этот момент подоспели правоохранители и задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.

Пойманного злоумышленника подозревают в нескольких кражах личных вещей из припаркованных машин. Мужчина дожидался, пока жертва отвлечется и оставит автомобиль открытым, после чего воровал ценности из салона. Он промышлял в торговых центрах Киева, в частности в районе Березняки.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве мужчина покусал полицейского, заступаясь за своего товарища, которого задержали за кражу.