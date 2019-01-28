​Умер за рулем: стало известно о смертельном ЧП в Киеве

28 января в районе Шулявки в столице за рулем своего авто умер мужчина 60 лет.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Смертельное ЧП в Киеве, на Шулявке. На ул. Нестерова, в машине за рулем, умер мужчина лет 60. В руках был волокардин. На место едут скорая и полиция. Подробности инцидента и причины смерти, уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 15 июня в Киеве водитель автобуса с детьми скончался за рулем. Он упал на руль и потерял сознание, транспортное средство стало неуправляемым.

Также ранее сообщалось, что 30 мая в одном из киевских автобусов произошло смертельное ЧП: водитель умер прямо на ходу транспортного средства.