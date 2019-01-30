В Киевском метро произошло ЧП: на станциях давка и очереди, фото

В среду, 30 января, на одной их станций Киевского метрополитена девушка уронила на колеи свой смартфон.

Об этом сообщает издание "Бизнес.медиа".

Инцидент произошел на станции "Лыбедская". ЧП возникло из-за падения смартфона одной из пассажирок на пути метрополитена.

По словам очевидцев, перроны были забиты, поэтому очереди за жетонами тянулись до самого входа на станцию. Как раз был час-пик.

Как оказалось позже, молодая девушка при входе в вагон выпустила из рук свой iPhone. Он упал на рельсы. Затем она начала громко кричать и просить стоящих рядом мужчин достать ей гаджет.

На место события прибыл наряд полиции и дежурные сотрудники Киевского метрополитена данной станции для помощи девушки.

"Собственно, именно приезд полицейских и последующие разборки с по-прежнему буйствующей девушкой спровоцировали задержку поездов и большое скопление людей", - отметил свидетель ЧП.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, на котором можно увидеть подростков, которые устроили покатушки на крыше поезда метро.