​На вокзале в Киеве активисты поймали мошенницу с наркотиками: фото и видео

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пятница, 01 февраля 2019, 02:34

В привокзальном туалете задержали двух человек цыганской национальности, которые употребляли наркотики.

Об этом сообщает руководитель подразделения "Муниципальной стражи Киева" Сергей Бондарь, публикуя соответствующее видео.

"А вот и видео. Задержали ц*ган на употреблении наркоты на вокзале. На видео присутствует момент исцеления тригорбой попрошайки))))", - написал он.

На видео свидетель рассказывает, что когда зашел в туалет, увидел, как женщина собиралась проводить мужчине определенные манипуляции со шприцем. Увидев, что в туалет кто-то заходит, женщина поспешила выбросить вещество в мусорный бак.

Как сообщал "Апостроф", 15 декабря в Киеве парень под действием наркотиков пытался ограбить оружейный магазин.

Ранее в столице парень "под наркотиками" взял в заложники свою мать, угрожая ей ножом.

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