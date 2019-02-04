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В центре Киева появилась защита от "героев парковки": опубликованы фото

понедельник, 04 февраля 2019, 12:24

В центре Киева коммунальщики защитили столбиками островок безопасности.

Об этом сообщает "Центр организации дорожного движения" в Facebook.

Отмечается, что сотрудники КП в эти выходные установили дорожные столбики на перекрестке улиц Бассейной и Круглоуниверситетской.

"Такая мера должна повысить безопасность пешеходов, ведь дорожные вехи делают невозможной парковку на островке безопасности: припаркованные машины ухудшали видимость и создавали дополнительные неудобства для пешеходов, особенно маломобильных групп населения", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пассажиры трамвая едва не перевернули внедорожник, который мешал проезду транспорта.

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