Гололед и не только: киевлян предупредили об опасной погоде

В ночь со вторника на среду, с 5 на 6 февраля, киевских водителей просят быть внимательными на дорогах, из-за ухудшения погодных условий.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале Киева.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица. В связи с этим, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах", - уточняется в сообщении.

При этом, в "Киевавтодоре" уверяют, что внимательно следят за изменениями погодных условий.

Как сообщал "Апостроф", погода в феврале готовит украинцам температурные "качели": после потепления первое резкое похолодание начнется 5 числа.