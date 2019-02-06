Могут вспыхнуть в любой момент: в Киеве насчитали сотни опасных объектов

Спасатели насчитали в Киеве 615 потенциально опасных объектов, где может возникнуть крупный пожар.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам спасателей, несмотря на то, что химические предприятия, заправки, склады в черте города должны находиться под особым контролем, о ситуации с противопожарной безопасностью на этих объектах часто ничего не известно. Зато последствия нарушений можно ликвидировать несколько дней.

Ежегодно спасатели передают в прокуратуру до трех сотен сообщений о нарушениях, но это только с тех объектов, которые внесены в план проверок. Внеплановые проверки запрещены.

Тем, кто не хочет допустить масштабного пожара, советуют все же провести проверки средств пожарной безопасности.

Как сообщал "Апостроф", 2 февраля в Киеве на улице Красноткацкой, 69 в складском здании начался пожар. Огонь охватил территорию площадью более 10 тысяч квадратных метров.