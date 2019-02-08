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Кличко обрадовал киевлян двумя новыми больницами: что известно

пятница, 08 февраля 2019, 22:15

В 2019 году в Киеве планируют начать строительство двух больниц.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

Так, планируется строительство многопрофильной больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой помощи на правом берегу.

"Планируем начать строительство новой больницы на Троещине. Это большой район, где проживает больше людей, чем в некоторых областных центрах - более 400 000. На Троещине нет своей больницы - люди ездят в другие районы города", - отметил Кличко.

Также в 2019 году начнется строительство больницы скорой помощи на правом берегу.

"Мы также планируем начать строительство больницы скорой помощи на правом берегу, так как центр скорой помощи сегодня находится на левом берегу города. Иногда время, чтобы спасти человеку жизнь, идет на минуты. А пациентов везут через весь город в больницу скорой помощи на левый берег города. Проблема больницы скорой помощи в правобережной части столицы назрела давно", - подчеркнул мэр Киева.

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