В Киеве разобрались с наркодилером, который продавал наркотики подросткам: опубликовано видео

В пятницу, 8 февраля, в центре Киева задержали мужчину, который продавал амфетамин подросткам, примотав его скотчем к столбу.

Соответствующее видео опубликовало dtp.kiev.ua в YouTube.

"В Киеве на Майдане словили и привязали скотчем к столбу парня, который продавал амфетамин подросткам. Неравнодушные граждане вызвали полицию, сообщив, что словили и избивают ребенка, однако на этом ребенке следов значительных травм не обнаружили", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть толпу людей, которые окружили молодого человека, привязанного к столбу скотчем в самом центре Киева. А он сам в это время пытается освободиться, но все его попытки оказываются тщетными.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве задержали наркомана, который хотел ограбить оружейный магазин.