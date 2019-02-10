В Киеве засняли на видео наглых квартирных воров

В Киеве воров, готовящихся к преступлению в Соломенском районе, сняли на видео.

Его опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

"На видео можно увидеть двоих парней, которые ходят по домам в Соломенском районе (за Индустриальным путепроводом) и осматривают двери, замки, делают пометки для себя (какие-то стрелки). Понятное дело для чего - чтобы произвести взлом", - говорится в подписи к видео.

Уточняется, что инцидент произошел ночью на субботу, 9 февраля. После этого, два парня вышли из дома и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в Киеве камеры наблюдения зафиксировали мошенника, который ворует в магазинах, обманывая продавцов.

Кроме того, 23 ноября автомобиль Hyundai в Киеве на Лесном проспекте сбил насмерть пешехода, который оказался вором.

Также в Киеве на улице Шептицкого очевидцы поймали вора, который среди бела дня ограбил автомобиль.