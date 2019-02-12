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В Киеве курьер на скутере попал в опасное ДТП: фото и видео с места ЧП

вторник, 12 февраля 2019, 14:59

12 февраля на ул. Большой Житомирской в столице доставщик еды на мопеде влетел в автомобиль.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"На Большой Житомирской пилот-доставщик еды Glovo, управляя мотороллером, не справился с управлением и залетел под Toyota. Медикам пришлось госпитализировать парня", - говорится в сообщении.

На месте работали патрульные и скорая.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали нетрезвого мужчину на электроскутере, который едва не спровоцировал ДТП. А в Киевской области на переходе в районе железнодорожной станции "Мироновка" скоростной поезд насмерть переехал женщину, которая двигалась на мопеде. Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель мопеда въехал в машину такси.

Также известно, что под Киевом (недалеко от села Вита Почтовая) на мотоцикле Yamaha разбился насмерть известный украинский политолог, кандидат политических наук Дмитрий Косенко.

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