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В поезде под Киевом произошла стрельба с несколькими пострадавшими: подробности и фото

среда, 13 февраля 2019, 15:40
Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Под Киевом в электричке троих молодых людей, устроивших дебош, усмирили с помощью стрельбы: все трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Трое пассажиров сели в электропоезд Киев-Мироновка навеселе - один из них в тот день праздновал свое 33-летие. В вагоне они вели себя неадекватно и нагло, пытались проникнуть в кабину машиниста. Один из них, без веских причин, применил экстренное торможение, воспользовавшись системой "стоп-кран", - говорится в сообщении.

При этом, работник военизированной охраны в форменной одежде, ехавший в этой же электричке попытался утихомирить дебоширов. Но те на замечания отреагировали агрессивно и попытались избить мужчину. В итоге, после предупредительного выстрела, мужчина применил оружие, которое было при нем.

"Боец военизированной охраны сначала выстрелил самому "активному" нападавшему, который набросился на него, в ноги и еще произвел три выстрела в сторону хулиганов", - уточняют в полиции.

Уже на ближайшей станции хулиганов задержали. Раненые хулиганы были доставлены в больницу. 30-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости находится в реанимации, еще двое его товарищей - 31 года и 33 лет - с аналогичным ранением грудной клетки находятся в хирургическом отделении больницы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве "ковбои" устроили стрельбу посреди улицы.

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