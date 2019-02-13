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В популярном супермаркете Киева завелся наглый вор: в сети показали фото

среда, 13 февраля 2019, 23:31

В Киеве грабители уже несколько дней подряд грабят посетителей ТЦ "Гулливер".

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"В пятницу (08.02.19) с другом стали жертвами карманников - у друга украли кошелек. Заметили почти сразу. Все происходило на территории супермаркета Сильпо. Обратились к охране, те сказали звонить в полицию. В полиции сказали "ждать". Пока ждали полицию, оказалось, что ещё минимум 4 человека оказались жертвами карманников только за последний час. Украдены 3 телефона и ещё один кошелек", - говорится в сообщении.

После того, как полицию пришлось ждать три часа, а охранники супермаркета не подключились к поиску преступников, рассказчик решил сам проследить за грабителем.

"Я решил пойти на разведку по торговым рядам супермаркета в поисках воров, так как каждый час количество жертв увеличивалось. Я решил следить за вором дальше. Время от времени он встречался с невысокой женщиной лет сорока, похоже передавал награбленное, чтобы не приносить через выход. На самой краже поймать урода не удалось - не нашел ничего в карманах мужчины, который проходил мимо него. В результате, задержать его не удалось", - рассказывает жертва ограбления.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекватные грабители устроили драку с полицией.

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