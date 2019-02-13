В сети показали фото элитного "героя парковки" в Киеве

В Киеве водитель элитного автомобиля отличился нахальным нарушением правил парковки.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.

"Просто "шедевральная" парковка от водителя Jaguar. Даже и добавить нечего..." – говорится в подписи к фото.

На фото видно, что водитель припарковал авто так, что перегородил проезд для электротранспорта. Стоит отметить, что инцидент с дерзким нарушением ПДД произошел на Софиевской площади, в центре Киева.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев. А в столице (на Подоле) "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, а также напал на прохожих.

Кроме того, в Киеве возле Детской клинической больницы №1 водитель автомобиля припарковал его таким образом, что он заблокировал проезд по пандусу для перевозок больных детей на каталках.